БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Транспортировка морским транспортом в Японию определенной сырой российский нефти с "Сахалина-2" исключена из-под запрета Евросоюза до 5 июня следующего года, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. В ЕС решили не вводить санкции на сотрудничество с Россией по мирному атому

В одном из приложений к документу приведена таблица. В графе об исключениях говорится: "Транспортировка морским транспортом в Японию, техническая помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовая помощь, связанные с такой транспортировкой, сырой нефти, подпадающей под CN 2709 00, смешанной с конденсатом, происходящей с проекта "Сахалин-2".

В графе начала действия исключений указана дата 5 декабря 2022 года, а в графе конец действия — 5 июня 2023 года.

При этом санкции Евросоюза запрещают перевозку в третьи страны российской сырой нефти, подпадающей под код CN 2709 00, с 5 декабря 2022 года, также говорится в документе.