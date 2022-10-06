МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в среду согласовал самое сильное сокращение нефтедобычи с начала пандемии. За этим решением последовала резкая реакция со стороны США, а в Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent в этом квартале. Эксперты сочли решение ЕС о потолке цен на российскую нефть неэффективным

Вот, что говорят аналитики, опрошенные Bloomberg, о решении ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн баррелей в день с ноября:

MORGAN STANLEY

"Brent вернется к 100 долларам за баррель быстрее, чем мы ожидали ранее", — полагают аналитики Morgan Stanley во главе с Мартином Ратсом. На фоне сокращения добычи ОПЕК+ предложение на рынке нефти рискует стать еще более ограниченным, однако многое будет зависеть от динамики производства нефти в России после вступления в силу эмбарго ЕС, отмечают в банке. В Morgan Stanley повысили прогноз по ценам на нефть Brent в 1-м квартале 2023 года на 5 долларов, до 100 долларов за баррель. Тем не менее в банке не стали менять прогнозы на оставшиеся три квартала следующего года.

GOLDMAN SACHS

"Все события, влияющие сейчас на предложение нефти, создают плацдарм для роста цен к концу года", — сказал Дамьен Курвален из Goldman Sachs в интервью Bloomberg TV. В банке повысили прогноз по ценам на нефть Brent в 4-м квартале 2022 года на 10 долларов, до 110 долларов за баррель.

UBS GROUP AG

Предложение на рынке нефти, как ожидается, станет еще более ограниченным, а цены на нефть Brent в ближайшие кварталы поднимутся выше 100 долларов за баррель, полагают аналитики UBS, включая Джованни Стауново. За сокращением добычи ОПЕК+ последуют вступление в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, возможное завершение реализации нефти из стратегических резервов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рост спроса на фоне перехода с газа для генерации электроэнергии на нефть.

ING GROEP NV

Решения ОПЕК+ достаточно, чтобы изменить баланс спроса и предложения в следующем году, отмечает Уоррен Паттерсон из ING. Он ожидает, что на протяжении всего 2023 года будет наблюдаться дефицит нефти. Существуют явные повышательные риски для прогноза по ценам на нефть на следующий год, добавил Паттерсон. Текущий прогноз ING предполагает, что цена на Brent в следующем году составит 97 долларов за баррель. Вполне возможно, что США продолжат реализацию нефти из стратегических резервов, полагает он, однако влияние этого фактора, вероятно, будет ограниченным.

CITIGROUP

Хотя сокращение добычи ОПЕК+ выглядит крупным на бумаге, фактическое снижение производства будет меньше, поскольку добыча альянса и без того отстает от целевого уровня, говорят аналитики Citigroup, включая Франческо Марточчиа и Эда Морзе. Это решение может обернуться против ОПЕК+ в случае дальнейшего замедления экономики и сокращения спроса на нефть, добавили аналитики.

RBC CAPITAL MARKETS

Фактическое сокращение добычи ОПЕК+ составит около 1 млн баррелей в день, а на долю Саудовской Аравии придется более половины этого объема, считают аналитики RBC Capital Markets, включая Хелиму Крофт. Хотя Белый дом просигнализировал о возможном дальнейшем высвобождении нефти из стратегических резервов, очередной крупной реализации в ближайшей перспективе не ожидается, добавили в банке.

SPI ASSET MANAGEMENT

"Нефтяной сектор занят оценкой фактического сокращения добычи ОПЕК+, учитывая расхождения между объемами производства и квотами", — подчеркнул Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. По его словам, цены на нефть Brent в ближайшие несколько кварталов могут вернуться выше 100 долларов за баррель.