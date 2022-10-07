МОСКВА. 7 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ сократит добычу нефти, несмотря на явное противодействие со стороны США, сообщает портал "Гуаньча". Аналитики оценили перспективы рынка нефти после решения ОПЕК+

В среду страны ОПЕК+ приняли решение снизить объем добычи "черного золота" на два миллиона баррелей в сутки. Это крупнейшее сокращение с момента вспышки эпидемии нового коронавируса, эквивалентное примерно двум процентам мирового спроса на нефть.

Позднее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена "ринулась в бой". Как передавал телеканал CNN со ссылкой на источники, Вашингтон пытался отговорить страны альянса от сокращения нефтедобычи. Однако усилия американских властей не принесли результатов.

"Красота, как будто наблюдаешь, как Америка ест грязь", — прокомментировал ситуацию один из читателей "Гуанча", Статист.

Некоторые читатели отметили, что подобный шаг продемонстрировал потерю США влияния на мировой арене. "ОПЕК объявила миру, что не все решается Америкой. Нельзя постоянно подчиняться чужой воле! У нефтедобывающих стран нет обязательств помогать Байдену и компании выигрывать промежуточные выборы, у них есть свои национальные интересы!", указал Парча из Цзянчэна.

В Китае также выразили мнение, что ОПЕК решила сократить добычу на фоне обсуждения Западом потолка цен на нефть. "Если сегодня вы сможете ограничить цену на нефть России, то завтра вы ограничите цену на нефть других стран", — пояснил yueer99.

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