МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США работают над ответными мерами на решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, в том числе в отношении Саудовской Аравии, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. "Гуанча": решение ОПЕК+ привело китайцев в восторг

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября из-за неопределенности вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. За базу отсчета альянс возьмет согласованные на август уровни производства.

"Что касается наших дальнейших отношений (с Саудовской Аравией), мы рассматриваем ряд возможных ответных мер, консультируемся с конгрессом. Мы не сделаем ничего, что будет противоречить нашим интересам, прежде всего", — сказал он в ходе пресс-конференции в Лиме.

Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, заявив, что администрация проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля стоимости энергоносителей со стороны ОПЕК.