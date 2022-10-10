МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста в течение пяти предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Золото торгуется ниже 1700 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 9.03 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78% — до 97,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI на 0,79% — до 91,91 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник утром снижаются после пятидневного роста, вызванного опасениями о сокращении предложения этого вида сырья, которые усилились, так как на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, рынки реагировали на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 октября их число снизилось на две — до 602 агрегатов.