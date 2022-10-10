БУДАПЕШТ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба", заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач. Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводы

Ранее Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру. Ранее сербское миненэрго сообщило о рассмотрении двух вариантов прокладки нефтепровода для соединения с "Дружбой" в Венгрии.

"Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод позволит снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью марки Urals, присоединившись к нефтепроводу "Дружба". В настоящее время нефть в страну в основном поставляется по трубопроводу через Хорватию, но это вряд ли возможно в будущем из-за принятых санкций", — написал Ковач в Twitter.

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.