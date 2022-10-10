ДОХА, 10 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Катара QatarEnergy хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений, которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года, заявил в понедельник глава компании и госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби во время визита в Намибию, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе компании. Катар заключил контракт с французской нефтегазовой компанией TotalEnergies

"Переговоры в ходе визита касались двусторонних отношений и сотрудничества между Катаром и Намибией в области энергетики и путей их дальнейшего укрепления. Переговоры также были сосредоточены на планах QatarEnergy как крупнейшего международного акционера в прибрежной зоне Orange Basin и ее партнеров в отношении недавно открытых значительных месторождений Venus и Graff, включая определение приоритетов в разработке и дальнейших исследованиях", — отмечается в сообщении.

По его словам, буровые работы ожидаются в 2023 году, не указав, когда на двух месторождениях начнется добыча.

QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии NAMCOR — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют по 45% акций, а NAMCOR владеет оставшимися 10%.

Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.

Компании еще не сообщали об объемах нефти в обнаруженных месторождениях.

Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.