США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
США заявили, что считают необходимым переоценить отношения с Саудовской Аравией
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. США считают необходимым переоценить отношения с Саудовской Аравией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сказал Кирби в интервью CNN.
Он отметил, что переоценка нужна, в частности, в свете решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам Кирби, американский лидер Джо Байден готов работать с конгрессом над тем, какими должны быть отношения с Саудовской Аравией. "Мне нечего объявить на сегодняшний день, но президент, очевидно, был разочарован решением ОПЕК, он готов работать с конгрессом над тем, какими, нам кажется, должны быть дальнейшие отношения", — сказал Кирби.
https://1prime.ru/oil/20221011/838426749.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.