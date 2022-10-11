ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. США считают необходимым переоценить отношения с Саудовской Аравией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В конгрессе США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

"Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сказал Кирби в интервью CNN.

Он отметил, что переоценка нужна, в частности, в свете решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам Кирби, американский лидер Джо Байден готов работать с конгрессом над тем, какими должны быть отношения с Саудовской Аравией. "Мне нечего объявить на сегодняшний день, но президент, очевидно, был разочарован решением ОПЕК, он готов работать с конгрессом над тем, какими, нам кажется, должны быть дальнейшие отношения", — сказал Кирби.