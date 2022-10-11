МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел встречу в режиме онлайн с президентом PetroChina — вице-президентом CNPC Хуаном Юнчжаном, стороны обсудили перспективы увеличения поставок нефти в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ. Минэнерго США отметило возможности для высвобождения нефти из резерва

"На встрече стороны обсудили увеличение поставок казахстанской нефти в Китай. Так, рассматриваются варианты увеличения пропускной способности нефтетранспортной инфраструктуры из Атырау в Китай", — сказано в релизе.

Глава КМГ и президент PetroChina также отметили перспективы двустороннего сотрудничества и кооперации в области геологоразведки на совместных проектах и рассмотрели возможности расширения перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ, которым КМГ владеет совместно со структурой CNPC. Разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта планируется завершить в декабре 2022 года.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация данного проекта является актуальной на фоне растущего внутреннего спроса на нефтепродукты в Казахстане.