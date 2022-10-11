БЕЙРУТ, 11 окт — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приступит к разведочному бурению на шельфе Ливана в марте 2023 года, сообщил ливанский информированный источник РИА Новости. Власти Ливана попросили немедленно начать геологоразведку на шельфе

"Ливан и делегация французской компании TotalEnergies достигли принципиальных договоренностей о начале разведочного бурения на блоке №9 в марте 2023 года", — сообщил источник.

Ранее во вторник пресс-служба кабмина Ливана сообщила, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил нефтегазовую компанию TotalEnergies немедленно начать геологоразведку на шельфе страны.

В понедельник телеканал al-Araby со ссылкой на официальные источники сообщил, что соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура.

Ливан удовлетворен проектом соглашения о демаркации морских границ с Израилем и считает, что все его требования были учтены, заявила ранее канцелярия президента страны.

Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.