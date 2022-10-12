ДОХА, 12 окт — ПРАЙМ. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Песков назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи победой здравого смысла

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, и президент Джо Байден считает, что их нужно менять. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить с ноября нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать, видя в этом поддержку России.

"Страны-участницы соглашения ОПЕК+ действовали ответственно и приняли соответствующее решение. Решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер, оно было принято странами единогласно. Они стремятся стабилизоровать рынок и обеспечить соблюдение интересов производителей и потребителей", — отметил бен Фархан.

При этом глава МИД подчеркнул, что "отношения королевства с Вашингтоном носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности в регионе, а военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном идет на пользу обеим странам". "Наши отношения с США с момента их основания институциональные", — добавил министр.