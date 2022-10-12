МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Утечка из нефтепровода "Дружба" будет длиться еще несколько часов, рассказал представитель польской Государственной пожарной стражи. На одной из ниток нефтепровода "Дружба" обнаружили утечку

"Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", — сообщил пресс-секретарь главного коменданта стражи Кароль Кежковский.

По его словам, прокачка нефти по поврежденной нитке уже приостановлена и давление в ней снижается. Сейчас на месте аварии работают спасатели.

Кежковский уточнил, что угрозы местным жителям в связи с утечкой нет, поскольку инцидент произошел в кукурузном поле, где нет застроек. Он добавил, что о причинах аварии говорить пока "слишком рано".

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил о разгерметизации одной из двух магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.