МОСВА, 12 окт — ПРАЙМ. Причины разгерметизации на одной из ниток нефтепровода "Дружба" пока неизвестны, они изучаются, сообщил представитель министерства климата Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский. Утечка нефти из "Дружбы" продолжится еще несколько часов

"Мы анализируем ситуацию. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности", — заявил он.

При этом представитель министерства не стал комментировать возможность диверсии на трубопроводе.

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.