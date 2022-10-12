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Польша изучает причины утечки нефти на "Дружбе"
Нефть
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Причины разгерметизации на одной из ниток нефтепровода "Дружба" пока неизвестны, они изучаются, сообщил представитель министерства климата Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский. "Мы... ПРАЙМ, 12.10.2022
нефть, энергетика, новости, польша, нефтепровод "дружба"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСВА, 12 окт — ПРАЙМ. Причины разгерметизации на одной из ниток нефтепровода "Дружба" пока неизвестны, они изучаются, сообщил представитель министерства климата Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский.
"Мы анализируем ситуацию. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности", — заявил он.
При этом представитель министерства не стал комментировать возможность диверсии на трубопроводе.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.