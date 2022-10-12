МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Разгерметизация одной из ниток трубопровода "Дружба" могла произойти в результате случайного повреждения, сообщил Reuters со ссылкой на представителя польского правительства. Польша не назвала сроки устранения утечки на "Дружбе"

"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — рассказал агентству уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

При этом оснований полагать, что причиной утечки нефти стала диверсия, нет, добавил он.

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.