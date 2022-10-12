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2022-10-12T11:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221012/838436046.html
СМИ назвали возможную причину утечки на нефтепроводе "Дружба"
Нефть
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Разгерметизация одной из ниток трубопровода "Дружба" могла произойти в результате случайного повреждения, сообщил Reuters со ссылкой на представителя польского правительства... ПРАЙМ, 12.10.2022
нефть, энергетика, новости, нефтепровод "дружба", нефть, польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Разгерметизация одной из ниток трубопровода "Дружба" могла произойти в результате случайного повреждения, сообщил Reuters со ссылкой на представителя польского правительства.
"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — рассказал агентству уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.
При этом оснований полагать, что причиной утечки нефти стала диверсия, нет, добавил он.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.