МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит рисков для завершения налогового маневра в нефтяной сфере в 2023 году, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на Российской энергетической неделе. Минфин спрогнозировал временное снижение добычи нефти в России

"Касательно завершения налогового маневра я напомню, что основная проблема в налоговом маневре и его движении — это маржа переработки. По мере продвижения маневра мы все больше отдавали маржу в добычу: поскольку экспортная пошлина снижается больше, чем НДПИ, и соответственно, маржа добычи по мере завершения (налогового маневра в нефтянке — ред.) растет", — сказал Сазанов.

"В сегодняшних условиях мы видим, что маржа переработки устойчива", — сказал замминистра, отметив, что средняя маржа современного нефтеперерабатывающего комплекса сейчас вдвое превышает исторические уровни. "Сейчас это порядка 4-5 тысяч рублей на тонну, а исторический уровень — это 1,5-2 тысячи рублей на тонну", — пояснил он.

"В этих условиях каких-то рисков для завершения налогового маневра мы не видим. Мы будем продолжать поступательное движение, и 2023 год — все, как планировалось: повышение экспортных пошлин и снижение НДПИ произойдет и, на наш взгляд, даже высвободит дополнительную маржу в добыче, которая сейчас необходима", — сказал Сазанов. В ГКЗ назвали ключевой риск для нефти, газа и угля в России

Налоговый маневр в нефтяной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина постепенно снижается до полной отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.