2022-10-12T12:24:28+03:00

2022-10-12T12:24:28+03:00

2022-10-12T12:24:28+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20221012/838436973.html

Новак заявил о стабильной добыче нефти в России

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ СТАБИЛЬНА, В ОКТЯБРЕ ОЖИДАЕТСЯ 9,9 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ — НОВАК ПРАЙМ, 12.10.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60