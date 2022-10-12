Новак заявил, что добыча нефти в России идет стабильно и ожидается на уровне 9,9 миллионов баррелей
ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ СТАБИЛЬНА, В ОКТЯБРЕ ОЖИДАЕТСЯ 9,9 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20221012/838436973.html
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ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ СТАБИЛЬНА, В ОКТЯБРЕ ОЖИДАЕТСЯ 9,9 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20221012/838436973.html
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