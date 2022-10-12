"Зарубежнефть" не исключила полной остановки добычи в России после вступления в силу эмбарго ЕС
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" проработала разные сценарии развития ситуации после введения Европой эмбарго на поставки российской нефти, включая полную остановку добычи на российских активах, заявил генеральный директор компании Сергей Кудряшов.
"Что касается текущей ситуации – я бы сказал, что мы серьезно относимся к 05.12, очень серьезно", – сказал он, выступая на Российской энергетической неделе. С 5 декабря вступает в силу запрет на морские перевозки российской нефти сверх ценового потолка.
"Мы прорабатываем несколько вариантов развития событий, готовы к самым плохим вариантам", — продолжил Кудряшов. "Для российских активов мы смотрим и 100% остановку и понимаем, что нужно потом сделать, чтобы в течение двух недель потом даже запуститься", — добавил он.
"Понимаем, что для нас некритично даже 70% остановки добычи с учетом сегодняшних технологий, которые у нас есть. То есть мы отрабатываем эти сценарии, и мы готовы. Если кто-то думает, что Россия зимой не сможет ограничить добычу и они будут продавать по любым ценам – наверное, с этой идеей нужно расстаться", — подчеркнул глава компании.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20221012/838437609.html