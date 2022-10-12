МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" проработала разные сценарии развития ситуации после введения Европой эмбарго на поставки российской нефти, включая полную остановку добычи на российских активах, заявил генеральный директор компании Сергей Кудряшов. Минфин спрогнозировал временное снижение добычи нефти в России

"Что касается текущей ситуации – я бы сказал, что мы серьезно относимся к 05.12, очень серьезно", – сказал он, выступая на Российской энергетической неделе. С 5 декабря вступает в силу запрет на морские перевозки российской нефти сверх ценового потолка.

"Мы прорабатываем несколько вариантов развития событий, готовы к самым плохим вариантам", — продолжил Кудряшов. "Для российских активов мы смотрим и 100% остановку и понимаем, что нужно потом сделать, чтобы в течение двух недель потом даже запуститься", — добавил он.

"Понимаем, что для нас некритично даже 70% остановки добычи с учетом сегодняшних технологий, которые у нас есть. То есть мы отрабатываем эти сценарии, и мы готовы. Если кто-то думает, что Россия зимой не сможет ограничить добычу и они будут продавать по любым ценам – наверное, с этой идеей нужно расстаться", — подчеркнул глава компании.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.