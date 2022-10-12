МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер для сдерживания внутренних цен, неприемлем, обсуждаются решения проблемы, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Минфин спрогнозировал временное снижение добычи нефти в России

"Таких решений нет, проблему надо решать. Ограничение не обсуждается, но проблема есть, ее надо решать. Те, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует, по сути дела занимается налоговой оптимизацией. Конечно, мы будем эту проблему в ближайшее время решать", — сказал Сазанов журналистам на Российской энергетической неделе.

"Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но мы найдем решение. Это неприемлемо", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.