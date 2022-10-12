В Минфине рассказали о "неприемлемой" практике экспортеров нефти
Замглавы Минфина Сазанов назвал экспорт топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлемым
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер для сдерживания внутренних цен, неприемлем, обсуждаются решения проблемы, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Таких решений нет, проблему надо решать. Ограничение не обсуждается, но проблема есть, ее надо решать. Те, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует, по сути дела занимается налоговой оптимизацией. Конечно, мы будем эту проблему в ближайшее время решать", — сказал Сазанов журналистам на Российской энергетической неделе.
"Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но мы найдем решение. Это неприемлемо", — добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20221012/838437989.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.