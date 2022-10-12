Казахстан заявил, что не может увеличить поставки нефти по "Дружбе"
Казахстан заявил об отсутствии свободных объемов нефти для увеличения поставок по "Дружбе"
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ.Казахстан не располагает сейчас свободными объемами нефти для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба", загружает систему КТК, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели.
Так, на вопрос об обращении Германии к правительству Казахстана о росте поставок нефти по "Дружбе" и возможных объемах он ответил: "Для этого нужна нефть. Лишней нет. КТК же грузим".
Акчулаков пояснил, что по плану Казахстан в 2022 году планирует прокачать транзитом по "Дружбе" до 10 миллионов тонн нефти. "Условная квота под "Транснефть" 17 миллионов, используем 10", — сказал он.
По его словам, к Казахстану поступает много обращений по поставкам нефти, но в контексте "Дружбы" речь идет о транзите через Россию, а значит, это нужно обсуждать с российской стороной. На вопрос о том, ведутся ли такие обсуждения, он ответил: "Еще нет". Однако Акчулаков допустил подобные переговоры в перспективе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20221012/838438168.html
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