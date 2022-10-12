МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Казахстан не располагает сейчас свободными объемами нефти для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба", загружает систему КТК, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

Так, на вопрос об обращении Германии к правительству Казахстана о росте поставок нефти по "Дружбе" и возможных объемах он ответил: "Для этого нужна нефть. Лишней нет. КТК же грузим".

Акчулаков пояснил, что по плану Казахстан в 2022 году планирует прокачать транзитом по "Дружбе" до 10 миллионов тонн нефти. "Условная квота под "Транснефть" 17 миллионов, используем 10", — сказал он.

По его словам, к Казахстану поступает много обращений по поставкам нефти, но в контексте "Дружбы" речь идет о транзите через Россию, а значит, это нужно обсуждать с российской стороной. На вопрос о том, ведутся ли такие обсуждения, он ответил: "Еще нет". Однако Акчулаков допустил подобные переговоры в перспективе.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.