Мировые цены на нефть перешли к росту в связи с аварией на нефтепроводе "Дружба
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов, инвесторы оценивают ситуацию вокруг аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше.
По состоянию на 13.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,37%, до 94,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 89,5 доллара.
Ранее в среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Pern позднее также уточнил, что нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ "с учетом технических возможностей", в то же время польские нефтеперерабатывающие предприятия получают необходимый объем нефти полностью, в соответствии с заказами.
"Похоже, что рынок недооценивает риски для поставок нефти и фокусируется на опасениях вокруг спроса", — передаёт агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Предыдущие две торговые сессии нефть, напротив, дешевела из-за опасений рецессии, что угрожает нефтяному спросу.
Инвесторы также ожидают публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Организация должна дать обновленные оценки спроса и добычи нефти, что может повлиять на нефтяные котировки.
https://1prime.ru/oil/20221012/838438418.html