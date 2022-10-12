МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов, инвесторы оценивают ситуацию вокруг аварии на участке нефтепровода "Дружба" в Польше. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

По состоянию на 13.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,37%, до 94,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 89,5 доллара.

Ранее в среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Pern позднее также уточнил, что нефть поставляется из Польши на немецкие НПЗ "с учетом технических возможностей", в то же время польские нефтеперерабатывающие предприятия получают необходимый объем нефти полностью, в соответствии с заказами.

"Похоже, что рынок недооценивает риски для поставок нефти и фокусируется на опасениях вокруг спроса", — передаёт агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Предыдущие две торговые сессии нефть, напротив, дешевела из-за опасений рецессии, что угрожает нефтяному спросу.

Инвесторы также ожидают публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Организация должна дать обновленные оценки спроса и добычи нефти, что может повлиять на нефтяные котировки.