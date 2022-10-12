МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации октябрьского доклада ОПЕК, в котором организация ухудшила прогнозы по спросу на "черное золото", следует из данных торгов. ОПЕК понизил прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,61% — до 92,77 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,9%, до 87,65 доллара.

Ранее в среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На фоне этой новости днем цены на нефть переходили к умеренному росту после снижения утром на 0,5-0,8%.

Позже в среду был опубликован октябрьский доклад ОПЕК. Организация понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей. Прогноз по росту мирового спроса на 2023 год также понижен — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей. После выхода доклада котировки "черного золота" вновь перешли к снижению.