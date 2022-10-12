Цены на нефть снизились после ухудшения прогнозов ОПЕК по спросу
Мировые цены на нефть в среду упали на фоне ухудшения прогнозов ОПЕК по спросу
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации октябрьского доклада ОПЕК, в котором организация ухудшила прогнозы по спросу на "черное золото", следует из данных торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,61% — до 92,77 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,9%, до 87,65 доллара.
Ранее в среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На фоне этой новости днем цены на нефть переходили к умеренному росту после снижения утром на 0,5-0,8%.
Позже в среду был опубликован октябрьский доклад ОПЕК. Организация понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей. Прогноз по росту мирового спроса на 2023 год также понижен — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей. После выхода доклада котировки "черного золота" вновь перешли к снижению.
https://1prime.ru/oil/20221012/838443694.html
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