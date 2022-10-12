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2022
https://1prime.ru/oil/20221012/838444681.html
Минэнерго США значительно понизило прогноз добычи нефти в стране
Нефть
Новости
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Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до... ПРАЙМ, 12.10.2022
новости, нефть, энергетика, сша, минэнерго сша, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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