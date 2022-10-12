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Страдания одних другим во благо: кто зарабатывает на кризисе в Европе

2022-10-12T19:22:59+03:00
2022-10-12T19:21:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221012/838444681.html
Минэнерго США значительно понизило прогноз добычи нефти в стране
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до... ПРАЙМ, 12.10.2022
новости, нефть, энергетика, сша, минэнерго сша, добыча нефти
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https://1prime.ru/oil/20221011/838431256.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60