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2022

https://1prime.ru/oil/20221012/838444681.html

Минэнерго США значительно понизило прогноз добычи нефти в стране

Нефть

Новости

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Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до... ПРАЙМ, 12.10.2022

новости, нефть, энергетика, сша, минэнерго сша, добыча нефти

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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