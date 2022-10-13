Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
МИД: Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Читать 1prime.ru в
ДОХА, 13 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы… Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", — говорится в сообщении.
При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.
"Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран", — добавили в МИД.
На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/oil/20221013/838448019.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.