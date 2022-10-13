Цены на нефть стабилизировались после длительного снижения
Цены на нефть Brent закрепились у отметки 92,53 доллара за баррель перед выходом статистики по США
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо меняются, стабилизируясь после нескольких дней снижения, рынки ждут данных о недельных запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,09%, до 92,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — снижается на столь же незначительные 0,06%, до 87,22 доллара.
За предыдущие три торговые сессии эти котировки потеряли порядка 5,5% на опасениях по поводу рецессии и падения спроса на нефть.
В среду рынки также обратили внимание на доклад ОПЕК. В документе организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам года на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона.
Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. По оценке API, коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 7 октября подскочили более чем на 7 миллионов баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США вечером в четверг.
https://1prime.ru/oil/20221013/838448674.html
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