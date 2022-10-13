"Сургутнефтегаз" планирует добыть 60 миллионов тонн нефти в 2022 году
"Сургутнефтегаз" планирует добыть 60 миллионов тонн нефти в 2022 году при отсутствии форс-мажоров
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" планирует добычу нефти по итогам года на уровне 60 миллионов тонн, если не будет форс-мажора, сообщил журналистам замгендиректора Николай Киселев в кулуарах Российской энергетической недели.
"То же самое, 60 миллионов тонн, без изменений, если никакого форс-мажора не будет", — сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе добычи нефти на текущий год.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20221013/838451013.html
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