МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" планирует добычу нефти по итогам года на уровне 60 миллионов тонн, если не будет форс-мажора, сообщил журналистам замгендиректора Николай Киселев в кулуарах Российской энергетической недели. Новак заявил о стабильной добыче нефти в России

"То же самое, 60 миллионов тонн, без изменений, если никакого форс-мажора не будет", — сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе добычи нефти на текущий год.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.