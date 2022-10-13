МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,6 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,3 миллиона баррелей, сообщается в октябрьском докладе агентства. МЭА оценило выполнение сделки ОПЕК+ в сентябре

В сентябрьском прогнозе МЭА ожидало роста спроса в 2022 году на 2 миллиона баррелей в сутки.

"Рост мирового спроса на нефть был пересмотрен в сторону снижения на 60 тысяч баррелей в сутки в 2022 году и на 470 тысяч баррелей в следующем году по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом месяце. Теперь ожидается рост спроса на 1,9 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, до 99,6 млн баррелей в сутки и 101,3 млн баррелей в сутки соответственно", — пишет МЭА.

Отмечается, что мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением неустойчивой экономики Китая, инфляции и решения ОПЕК+ о сокращении добычи.