МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новые сокращения ОПЕК+, объявленные в начале октября, повышают риски для обеспечения стабильности энергобезопасности в мире, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти

"Массивное сокращение поставок нефти ОПЕК+ увеличивает риски энергетической безопасности во всем мире. Даже с учетом более низких ожиданий спроса это резко сократит столь необходимый рост запасов нефти до конца этого года и в первой половине 2023 года", — пишет МЭА в своем новом ежемесячном отчете.

На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена. Альянс пояснил, что при принятии решения учитывал прогноз и риски замедления мировой экономики, которые могут снизить спрос. Новые параметры сделки ОПЕК+ учитывают интересы как производителей, так и потребителей, считают в альянсе.

МЭА оценивает, что реальное сокращение ОПЕК+ составит около 1 миллиона баррелей в сутки, поскольку многие страны и так добывали ниже целевых уровней, не имея возможности нарастить добычу больше. По мнению агенства, основное сокращение придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Также ожидается дальнейшее падение добычи нефти в России в связи с началом действия эмбарго ЕС в декабре. МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году

Вместе с тем, новое сокращение ОПЕК+ привело к росту цен на нефть, усилив волатильность рынка, отмечают в МЭА. "Ориентировочно цены на сырую нефть подскочили примерно на 14 долларов за баррель по сравнению с сентябрьским минимумом, и Brent снова близка к трехзначным значениям. В условиях неослабевающего инфляционного давления и повышения процентных ставок более высокие цены на нефть могут оказаться переломным фактором для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии", — считают в МЭА.

При этом в агентстве предполагают, что если в прошлом скачки цен на нефть способствовали росту поставок из стран, не входящих в ОПЕК, то в этот раз ситуация может оказаться иной.

"Сланцевые производители США, которые традиционно наиболее быстро реагируют на меняющиеся рыночные условия, сейчас борются с ограничениями в цепочке поставок и инфляцией — и поэтому пока они соблюдают дисциплину затрат. Это ставит под сомнение предположения о том, что более высокие цены обязательно уравновесят рынок за счет дополнительного предложения", — полают в МЭА.