МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне, около 100 долларов за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на сессии Российской энергетической недели. Новак спрогнозировал сохранение волатильности цен на нефть

Новак признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией, когда трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности.

"Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения, это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность в текущей ситуации. В следующем году, мы увидим, если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке — плюс-минус (100 долларов за баррель — ред.). Может быть, чуть меньше", — сказал вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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