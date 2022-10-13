Reuters: в Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера.
"Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", — сообщил агентству Бергер.
"Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", — заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.
В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.
https://1prime.ru/oil/20221013/838455118.html