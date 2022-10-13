МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера. В Германии назвали сроки восстановления нефтепровода "Дружба"

"Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", — сообщил агентству Бергер.

"Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", — заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.

В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.

Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.