Польский оператор нефтепровода "Дружба" начал ремонт поврежденной нитки
Польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил о начале ремонта поврежденного участка
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ВАРШАВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.
Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", — говорится в сообщении.
Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.
Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.
https://1prime.ru/oil/20221013/838455281.html
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