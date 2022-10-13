ВАРШАВА, 13 окт — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании. Reuters: ремонт участка нефтепровода "Дружба" в Польше начался

Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.

"Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", — говорится в сообщении.

Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.

Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.