МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская нефтяная отрасль уже продолжительное время не находится в "тёплой ванне", разного рода санкции против неё действуют уже 8 лет, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков. США не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти

"Если взять российскую нефтяную отрасль, то мы уже продолжительное время точно не находимся в тёплой ванне. Потому что первые санкции мы получили ещё 8 лет назад. Сперва это были секторальные санкции, в том числе финансовые", — отметил Дюков на сессии Российской энергетической недели.

"За эти 8 лет с одной стороны мы работали в условиях достаточно жёстких санкций, а другой — одновременно преодолевали серьёзный вызов — это ухудшение качества запасов, с которыми мы работали", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.