АСТАНА, 13 окт — ПРАЙМ. Введение потолка цен на нефть из России, которое обсуждается в минфине США, трудно осуществить на практике, хотя сама идея уже нашла свое применение в виде дисконта на российские сорта "черного золота", заявил РИА Новости казахстанский эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Это (введение потолка цен — ред.), действительно, уже давно обсуждается. Но, по сути, в той или иной степени это есть, но не в виде потолка, а в виде дисконта на российскую нефть — нефть сорта Urals и других марок, которые поставляются из России. В некоторые периоды этот дисконт к мировым ценам достигал 30-35 долларов за баррель, что, в принципе, соответствует уровню в районе 60 долларов", — сказал он. По данным словам источника РИА Новости, Urals в сентябре торговалась в Европе со скидкой от 18 до 22,5 доллара за баррель.

Собеседник агентства считает, что сейчас инициаторы нововведения решили закрепить этот механизм на основе каких-то международных правовых норм. "Но это не очень осуществимо… Как мы убедились, мировые трейдеры, локальные трейдеры могут блэндить (смешивать — ред.) российскую нефть, а по законам, если в нефти содержится, например, 51% какой-то другой нефти и 49% — российской, она не считается российской, ее можно продавать под другими сортами, под другим происхождением", — пояснил эксперт.

Поэтому, по его словам, "при обсуждении потолка цен делается оговорка, запрещающая блэндинг российской нефти, хотя это трудно осуществимо" на практике. "Но опять таки здесь международные трейдеры и структуры, думаю, ловко будут это все обходить. Как мы помним, на иранскую нефть действуют санкции, эмбарго и так далее, но это не мешает иранской нефти спокойно поступать на рынки Азии, в Китай, Индию и так далее", — сказал он.

"В целом, это не очень, скажем так, правильный инструмент с точки зрения западных стран, потому что в российских углеводородах мир все равно нуждается", — заметил Байдильдинов. "В любом случае, ограничив какой-то один товар, он может перетечь на какие-то другие рынки, к примеру, азиатские, и вряд ли все страны Европейского союза одобрят введение этого потолка, потому что Россия в этом случае будет переориентировать какие-то поставки в другие страны", — заключил эксперт.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.