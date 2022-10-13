Добыча нефти в США за неделю упала до 11,9 миллиона баррелей в сутки
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20221013/838458856.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.