МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась из-за урагана "Иэн"

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год – на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в день.