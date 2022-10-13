МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут почти на 2%, рынки реагируют на статистику по запасам этого вида сырья в США, следует из данных торгов и комментария эксперта. Запасы нефти в США за неделю выросли до максимума с июля 2021 года

По состоянию на 19.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,84%, до 94,15 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,87%, до 88,89 доллара. До публикации статистики Brent торговался на уровне около 92,7 доллара за баррель, WTI — 87,4 доллара.

Ранее в четверг была опубликована статистика по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 7 октября, они повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимум с конца июля 2021 года. При этом стратегический резерв нефти в стране уменьшился до 408,7 миллиона баррелей — минимум с июня 1984 года. Запасы дистиллятов, в свою очередь, снизились на 4,9 миллиона баррелей и составили 106,1 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось снижение лишь на 2 миллиона баррелей.

"Если взглянуть на этот отчет с высоты птичьего полета, то видно, что рынок начинает испытывать серьезное беспокойство по поводу поставок дистиллятов — особенно по мере приближения зимы", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).