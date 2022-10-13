ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. США в попытке отговорить Саудовскую Аравию от снижения нефтедобычи представили ей результаты анализа, показывающие, что для такого шага нет рыночных предпосылок, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Эр-Рияд отказал Вашингтону в просьбе отложить решение о сокращении добычи

Он обвинил саудовские власти в том, что те вынудили остальных членов ОПЕК+ поддержать сокращение производства на 2 миллиона баррелей вопреки их желанию.

"Мы представили Саудовской Аравии анализ, который показывает, что для сокращения производственных целей нет рыночного основания, и они легко могли подождать следующего заседания ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация", — указывается в заявлении Кирби.

"Другие страны ОПЕК в частном порядке довели до нас, что они также не были согласны с саудовским решением, но почувствовали себя вынужденными поддержать саудовский курс", — добавил представитель Белого дома.

Он повторил, что "в свете подобных действий" США проводят ревизию своих отношений с Саудовской Аравией и продолжают оценивать подходы королевства к "противостоянию российской агрессии". Кирби заявил, что Саудовская Аравия осознавала, что решение о сокращении нефтедобычи играет на руку России, "увеличивая ее доходы и снижая эффективность санкций".

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, отвергнув обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.