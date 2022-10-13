МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак прокомментировал решение США о потолке цен на российскую нефть

В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, 60 долларов либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", — сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Комментируя решение Вашингтона ввести потолок цен на российское топливо, Новак также заявил, что США могли бы установить предельную цену на свои поставки в Европу.

"Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу", — сказал вице-премьер.