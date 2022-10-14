МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не планирует сокращать нефтедобычу в связи со сделкой ОПЕК+, полностью выполнит квоту, заявил глава компании Александр Дюков в эфире "Россия 24".
"Что касается нашей компании, то мы добываем в соответствии с квотой, не выше квоты. От нас не потребуется снижение объемов добычи", — сказал бизнесмен.
ОПЕК+ в начале октября на первой за два года очной встрече в Вене принял решение сократить добычу "черного золота" сразу на два миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. По словам Дюкова, физическое снижение нефтедобычи в рамках сделки составит миллион баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20221014/838461574.html
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