МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" завершила строительство комплекса глубокой нефтепереработки на Омском НПЗ, в результате чего глубина переработки "черного золота" на заводе достигла почти 100%. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков. "Газпром нефть" не сократит добычу нефти на фоне сделки ОПЕК+

"На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти — это масштабный проект … Это суперсовременный производственный комплекс, который оборудован цифровыми системами управления. В результате глубина переработки в Омске достигла почти 100%", — сказал он в интервью "Россия 24".

По словам Дюкова, объект позволит увеличить производство дизельного топлива, бензина и керосина, а также снизить нагрузку на окружающую среду, повысив при этом промышленную безопасность.

В итоге производство дизельного топлива должно вырасти на 34% по сравнению с уровнем 2019 года, бензина — на восемь процентов, авиакеросина — на десять процентов, добавили в пресс-службе компании.

Представители "Газпром нефти" подчеркнули, что инвестиции компании в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.