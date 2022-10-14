МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Иран готов к своповым поставками российского газа, они могут состояться до конца текущего года, сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран заявил о расширении сотрудничества в Россией в сфере энергетики

Тегеран рассчитывает, что Россия согласует этот вопрос с Туркменией, через которую будет прокачиваться топливо, добавил он.

"Мы на сто процентов готовы, наша инфраструктура готова, мы проделали всю необходимую работу… Мяч на стороне России, как мы говорим", — сказал чиновник.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что соглашение о своповых операциях с Ираном на первом этапе может охватить пять миллионов тонн в год нефти и до десяти миллиардов кубометров газа.