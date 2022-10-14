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2022
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Иран заявил о готовности к своповым поставкам российского газа
Нефть
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Иран готов к своповым поставками российского газа, они могут состояться до конца текущего года, сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Тегеран... ПРАЙМ, 14.10.2022
нефть, энергетика, новости, россия, своп, иран, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Иран готов к своповым поставками российского газа, они могут состояться до конца текущего года, сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
Тегеран рассчитывает, что Россия согласует этот вопрос с Туркменией, через которую будет прокачиваться топливо, добавил он.
"Мы на сто процентов готовы, наша инфраструктура готова, мы проделали всю необходимую работу… Мяч на стороне России, как мы говорим", — сказал чиновник.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что соглашение о своповых операциях с Ираном на первом этапе может охватить пять миллионов тонн в год нефти и до десяти миллиардов кубометров газа.