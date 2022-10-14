МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Страны G7 наносят ущерб собственной энергетической безопасности, ограничивая цены на российские энергоносители, сообщил РИА Новости замглавы министерства нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран заявил о готовности к своповым поставкам российского газа

"Это выстрел по их же собственной энергетической безопасности", — заявил он.

Асадзаде подчеркнул, что Иран уже сорок лет живет в условиях санкционных ограничений и смог извлечь из них пользу, в том числе научившись производить собственное оборудование. "На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ", — отметил замминистра.

По его словам, время односторонних подходов давно прошло, поэтому меры, подобные мерам "Большой семерки", уже не сработают. Иран заявил о расширении сотрудничества в Россией в сфере энергетики

Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. Ожидается, что меры будут приниматься в три этапа: для сырой нефти они вступят в силу уже с 5 декабря.

Минфин США предложили, что потолок мог был составить 60 долларов за баррель.