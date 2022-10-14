МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают яркой динамики, свидетельствуют данные торгов. Иран назвал ограничение цен на нефть "выстрелом" по энергобезопасности G7

По состоянию на 8.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 94,76 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 89,31 доллара.

В пятницу утром цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики, рынки реагируют на статистику по коммерческим запасам и добычи этого вида сырья в США. За неделю, завершившуюся 7 октября, запасы повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимума с конца июля 2021 года. При этом стратегический резерв нефти в стране уменьшился до 408,7 миллиона баррелей — минимума с июня 1984 года.

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 7 октября их число снизилось на две — до 602 агрегатов.

"В краткосрочной перспективе макроэкономическая картина и потенциальные действия США — дальнейший выброс SPR — в попытке противостоять сокращению предложения ОПЕК+ могут оказать дополнительное понижательное давление на цены", — заключает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг. "Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок выглядит все более напряженным, что говорит о том, что цены должны расти", — добавил эксперт.