МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к некоторому снижению, по итогам недели котировки также могут показать снижение после двух недель роста, свидетельствуют данные торгов. Иран назвал ограничение цен на нефть "выстрелом" по энергобезопасности G7

По состоянию на 12.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,66%, до 93,95 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 88,46 доллара.

Стоимость нефти в целом в течение дня колеблется, днем котировки перешли в "красную" зону. Причем с начала недели цены на нефть могут показать снижение на 4% после двух недель заметного роста.

Инвесторы обращают внимание на неоднозначную статистику из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 октября повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимума с конца июля 2021 года. В то же время стратегический резерв нефти в стране уменьшился до минимума с июня 1984 года. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю выросли до максимума с июля 2021 года

В целом базовыми факторами для котировок остаются опасения по спросу из-за рисков рецессии в мире, а также неопределенность вокруг поставок нефти.

Вечером в пятницу ожидаются данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 октября их число снизилось на две — до 602 агрегатов.