МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Иран получает от западных стран предложения по поставкам нефти и газа, считает наглостью просьбы тех государств, которые вводили санкции против Тегерана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран пообещал помочь российским компаниям выйти на новые рынки

"Конечно, к Ирану поступают предложения на этот счет, однако мы принимаем в расчет и стратегические соображения. Им (Западу) нужен газ, и они прибегают с этой нуждой в разные места, чтобы обеспечить себя газом. Мы двери переговоров с их компаниями не закрываем, но они при этом должны решить, нацелены ли они продолжать вводить санкции против Ирана или нет. Нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, прибегать к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом", — сказал Асадзаде.

Он подчеркнул, что двойные стандарты, наглость западных стран, с которой они позволяют себя вести с другими странами, Иран старается игнорировать. "В любом случае, Запад должен заплатить цену за свои односторонние меры, санкции и свою враждебность в отношении Ирана. У нас же есть весомый потенциал в нефтегазовой отрасли, который мы постараемся разумно использовать в своих интересах", — добавил заместитель министра нефти Ирана.