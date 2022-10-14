МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

"Про углеводороды могу сказать, всегда об этом говорил — на основе текущих прогнозов, которые мы имеем, на наш взгляд, это, наверное, и компании могут подтвердить наши нефтяные, как вы сказали 100 или 80 лет, ну я думаю, точно еще больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как долго мир еще будет нуждаться в нефти.

"Для этого не нужно быть особым прогнозистом, можно посмотреть историю последних 200 лет, как развивалась энергетика, и тот же уголь в энергетическом балансе составлял 90% в конце 19 века. Он на сегодняшний день никуда не делся, несмотря на то, что появились нефть, газ, уголь, солнце, ветер, водород будет появляться. У нас уголь сегодня составляет в мировом энергобалансе 25%. Поэтому все будет", — добавил он.

Новак в январе говорил, что доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040-2050 годам будет снижаться, но останется львиной. Сейчас она составляет примерно 85%, а снизится, по разным оценкам, до 50-75%. По его личному мнению, около 70% останется за углеводородами к 2040-2050 годам.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября.