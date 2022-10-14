МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

"Про углеводороды могу сказать, всегда об этом говорил — на основе текущих прогнозов, которые мы имеем, на наш взгляд, это, наверное, и компании могут подтвердить наши нефтяные, как вы сказали 100 или 80 лет, ну я думаю, точно еще больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как долго мир еще будет нуждаться в нефти.

"Для этого не нужно быть особым прогнозистом, можно посмотреть историю последних 200 лет, как развивалась энергетика, и тот же уголь в энергетическом балансе составлял 90% в конце 19 века. Он на сегодняшний день никуда не делся, несмотря на то, что появились нефть, газ, уголь, солнце, ветер, водород будет появляться. У нас уголь сегодня составляет в мировом энергобалансе 25%. Поэтому все будет", — добавил он.

Новак в январе говорил, что доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040-2050 годам будет снижаться, но останется львиной. Сейчас она составляет примерно 85%, а снизится, по разным оценкам, до 50-75%. По его личному мнению, около 70% останется за углеводородами к 2040-2050 годам.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября.