МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в ноябре ожидается стабильной на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, в декабре возможны корректировки из-за санкций Евросоюза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак предрек Европе энергетическую бедность после ЧП на "Северных потоках"

"Сейчас у нас 9,9 миллиона баррелей в сутки. В ноябре также ожидается", — сказал Новак, комментируя вопрос о перспективах добычи нефти.

"В декабре мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго. Там возможны какие-то корректировки. Будет зависеть от сбыта", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.