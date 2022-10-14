Новак допустил снижение добычи нефти Россией в декабре из-за санкций
Новак допустил снижение уровня добычи нефти Россией в декабре из-за санкций Евросоюза
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в ноябре ожидается стабильной на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, в декабре возможны корректировки из-за санкций Евросоюза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас у нас 9,9 миллиона баррелей в сутки. В ноябре также ожидается", — сказал Новак, комментируя вопрос о перспективах добычи нефти.
"В декабре мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго. Там возможны какие-то корректировки. Будет зависеть от сбыта", — добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20221014/838471239.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.