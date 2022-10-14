ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. США и их союзники пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть, заявила в пятницу на брифинге для журналистов глава американского минфина Джанет Йеллен. Аналитики оценили, до каких уровней ФРС может повысить ставку

"Никакого решения еще не принято", — заявила она,

"Соединенные Штаты и их партнеры недавно договорились финализировать введение потолка цены на российскую нефть", — добавила Йеллен.

По ее словам, никто из коалиции США и их союзников "не покупает и не планирует покупать российскую нефть", однако установление потолка цен поможет стабилизировать глобальные энергетические цены.

В среду Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.