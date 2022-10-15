КАИР, 15 окт — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс. Оператор восстановил прокачку нефти по польскому участку "Дружбы"

"Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным", — цитирует аль-Гейса телеканал Al Arabia.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.