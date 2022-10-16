В Бахрейне оценили мотивы решения ОПЕК+ о сокращении добычи
В Бахрейне заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи было принято из экономических соображений
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КАИР, 16 окт — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было принято исходя исключительно из экономических соображений, об этом заявил министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бин Мубарак бин Дина.
По словам бин Мубарака, договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса. Глава ведомства отметил, что "решение важно для укрепления рынков и принесет положительные результаты для мировой экономики в целом".
"Решение было принято исходя из чисто экономических соображений, после тщательного исследования, проведенного технической командой организации, в реалиях спроса и предложения на мировом рынке нефти", — сказал министр, которого цитирует бахрейнское информационное агентство BNA.
Министр также отметил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ "изучат все экономические события, с тем чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения, а также баланс интересов производителей и потребителей".
https://1prime.ru/oil/20221016/838479237.html
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