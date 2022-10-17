ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Китай для обеспечения собственной энергетической безопасности намерен активизировать усилия по разведке и разработке нефти и газа, а также ускорить строительство хранилищ и терминалов сжиженного природного газа (СПГ), сообщил замглавы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун. Новак ждет стабильного роста поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Энергетическая безопасность является стратегическим вопросом, связанным с социально-экономическим развитием страны, и имеет решающее значение для процветания и развития страны, улучшения жизни людей и долгосрочной стабильности общества", – заявил Жэнь Цзиндун на пресс-конференции, проведенной в рамках 20-го съезда Компартии Китая.

Он отметил, что после 18-го съезда КПК в 2012 году система энергоснабжения в стране постепенно совершенствовалась, ее качество и эффективность улучшались, а коэффициент самообеспечения энергией оставался выше 80%. По его словам, это не только помогло Китаю справиться с трудностями во время пандемии и крупных стихийных бедствий, но также эффективно реагировать на воздействие колебаний мировых цен на энергоносители на развитие страны, предоставив надежную энергетическую гарантию для содействия качественному социально-экономическому развитию.

"Для Китая, являющегося крупным производителем и потребителем энергии, обеспечение энергетической безопасности всегда было приоритетной задачей", — указал он.

Жэнь Цзиндун добавил, что для обеспечения энергетической безопасности Китай намерен укрепить ее основу, в частности, придерживаться внутренних диверсифицированных поставок, в полной мере использовать роль угля как стабилизирующего фактора и основополагающую регулирующую роль теплоэнергетики, "активно наращивать усилия по разведке и разработке нефти и газа, а также стремиться к 2025 году достичь общей годовой мощности по производству энергии на уровне более 4,6 миллиарда тонн в пересчете на условное топливо (угольный эквивалент)".

"В то же время необходимо дальнейшее создание и развитие системы запасов угля и нефти, в особенности следует ускорить строительство таких объектов, как резервные хранилища и терминалы сжиженного природного газа, чтобы обеспечить рациональный запас гибкости энергоснабжения", — указал он.