МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия сможет сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций — без России сбалансировать мировые рынки невозможно, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

"Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточное направление. В целом без России сбалансировать мировые рынки невозможно", — сказал Решетников, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Он напомнил, что в прогнозе социально-экономического развития на ближайшие три года заложено постепенное снижение цен на российские энергоресурсы. Однако, как подчеркнул Решетников, они останутся на приемлемом уровне, в эту пользу говорит и недавнее решение ОПЕК+.

Согласно прогнозу министерства, средняя цена на нефть марки Urals в текущем году ожидается на уровне 80 долларов за баррель, в 2023 году — 70,1 доллара за баррель, в 2024 и 2025 годах — 67,5 и 65 долларов за баррель.